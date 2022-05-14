В Харьковской области Защитники Украины продолжают выбивать российских оккупантов с нашей земли.
Об этом сообщает председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
В течение суток 13-14 мая оккупанты не наносили ударов по Харькову, сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие.
Глава области подчеркнул, что незатухающие вражеские обстрелы свидетельствуют о том, что расслабляться еще рано. Призвал всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости.
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“Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все-двор, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и тому подобное. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных уведомлений воздержаться от возвращения", - рассказал Олег Синегубов.
В области продолжается работа над восстановлением критической инфраструктуры и доставкой гуманитарной помощи, особенно для жителей только что освобожденных населенных пунктов.
Напомним, Украина выиграла битву за Харьков: в США сообщили подробности и назвали главную цель россии.
Также Синегубов рассказал о истинном отношении харьковчан к россиянам: "Это просто изуверы".
Отметим, «Желающих вернуться в город больше, чем мест»: люди массово возвращаются в Харьков.