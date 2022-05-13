Спробами росіян захопити Харків командував генерал-полковник армії рф, який до цього продемонстрував свою жорстокість у Сирії.

Про це повідомляє CNN за підсумками аналізу супутникових знімків у співпраці з Центром інформаційної стійкості (CIR) і наземних розслідувань. Отримані дані свідчать про те, що накази про бомбардування Харкова із застосуванням заборонених касетних снарядів віддавав генерал-полковник армії рф Олександр Журавльов.

До цього Журавльов встиг відзначитися під час штурму сирійського Алеппо в 2016 році. Це була одна з найжорстокіших операцій росіян в Сирії, в ході якої загинуло багато мирних жителів Алеппо. Тоді Журавльов використовував тактику: "оточити, морити голодом, бомбардувати і змусити підкоритися".

Ще під час цієї операції російський генерал-полковник наказував своїм солдатам використовувати заборонені касетні бомби. Пізніше він повторив свої звірства вже в Україні. За операцію в Алеппо Володимир Путін присвоїв Журавльову звання героя Росії. Через рік він був призначений командувачем Західного військового округу.

Американські журналісти підкреслюють, що саме під командуванням Журавльова російські окупанти застосовували заборонені касетні боєприпаси для бомбардування Харкова з перших днів війни. При цьому росіяни цілеспрямовано били по житлових кварталах.

За даними дослідників, тільки за 27 і 28 Лютого окупанти використовували 11 "Смерчів" для ударів по Харкову. Вони належали до 79-ї російської реактивної артилерійської бригади, що базується в Бєлгородській області. Цей підрозділ підпорядковується Західному військовому округу ЗС рф, яким керує Журавльов.

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