Попытками россиян захватить Харьков командовал генерал-полковник армии рф, который до этого продемонстрировал свою жестокость в Сирии.

Об этом сообщает CNN по итогам анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и наземных расследований. Полученные данные свидетельствуют о том, что приказы о бомбардировке Харькова с применением запрещенных кассетных снарядов отдавал генерал-полковник армии рф Александр Журавлев.

До этого Журавлев успел отметиться во время штурма сирийского Алеппо в 2016 году. Это была одна из самых жестоких операций россиян в Сирии, в ходе которой погибло много мирных жителей Алеппо. Тогда Журавлев использовал тактику: «окружить, морить голодом, бомбардировать и заставить подчиниться».

Еще во время этой операции российский генерал-полковник приказывал своим солдатам использовать запрещенные кассетные бомбы. Позже он повторил свои зверства уже в Украине. За операцию в Алеппо владимир путин присвоил Журавлеву звание героя россии. Через год он был назначен командующим Западного военного округа.

Американские журналисты подчеркивают, что именно под командованием Журавлева российские оккупанты применяли запрещенные кассетные боеприпасы для бомбардировки Харькова с первых дней войны. При этом россияне целенаправленно били по жилым кварталам.

По данным исследователей, только за 27 и 28 февраля оккупанты использовали 11 «Смерчей» для ударов по Харькову. Они принадлежали к 79-й российской реактивной артиллерийской бригаде, базирующейся в Белгородской области. Это подразделение подчиняется Западному военному округу ВС рф, которым руководит Журавлев.

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