У тимчасово окупованій Борівській громаді Харківщини російські танки застрягли у мулі, коли намагалися перетнути обмілілу річку Оскіл.

Про це 8 травня повідомила Борівська селищна рада.

"Незважаючи на відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла — два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", — сказано в повідомленні.

Крім того, за даними селищної ради, окупанти складають списки побутової техніки, що наявна в окремих будинках.

"Записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильових печей тощо. Яка мета такого "перепису", залишається лише здогадуватись", — сказано в повідомленні.

Селищна рада закликала жителів, які залишаються на окупованій території, не брати участь в масових заходах найближчими днями, щоб уникнути небезпеки.

"З різних джерел надходить інформація, що РФ може готувати на окупованих територіях провокації та "постановки" 9-го травня", — пояснили в селищній раді.

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