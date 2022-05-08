Во временно оккупированной Боровской общине Харьковщины российские танки застряли в иле, когда пытались пересечь обмелевшую реку Оскол.
Об этом 8 мая сообщил Боровский поселковый совет.
"Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла — два вражеских танка так увязли в иле, что их не смогли извлечь даже с помощью тяжелой техники", — сказано в сообщении.
Кроме того, по данным поселкового совета, оккупанты составляют списки бытовой техники, имеющейся в отдельных домах.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Будет победа, которой не было еще со Второй мировой": генерал высказался о сражениях ВСУ на Харьковщине
Уже активно используют: в руки ВСУ доставили американскую и британскую военную помощь
"Мы будем вместе": Лукашенко нашел новую угрозу и забредил об объединении Украины с рф
"Пацаны просто на панике": оккупанты заскулили из-за напора ВСУ на харьковском направлении
"Записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей и тому подобное. Какова цель такой "переписи", остается лишь догадываться", — сказано в сообщении.
Поселковый совет призвал жителей, которые остаются на оккупированной территории, не участвовать в массовых мероприятиях в ближайшие дни, чтобы избежать опасности.
"Из разных источников поступает информация, что РФ может готовить на оккупированных территориях провокации и "постановки" 9-го мая", — пояснили в поселковом совете.
Как сообщала Politeka, "Будет победа, которой не было еще со Второй мировой": генерал высказался о битве ВСУ в Харьковской области.