Во временно оккупированной Боровской общине Харьковщины российские танки застряли в иле, когда пытались пересечь обмелевшую реку Оскол.

Об этом 8 мая сообщил Боровский поселковый совет.

"Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла — два вражеских танка так увязли в иле, что их не смогли извлечь даже с помощью тяжелой техники", — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным поселкового совета, оккупанты составляют списки бытовой техники, имеющейся в отдельных домах.

"Записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей и тому подобное. Какова цель такой "переписи", остается лишь догадываться", — сказано в сообщении.

Поселковый совет призвал жителей, которые остаются на оккупированной территории, не участвовать в массовых мероприятиях в ближайшие дни, чтобы избежать опасности.

"Из разных источников поступает информация, что РФ может готовить на оккупированных территориях провокации и "постановки" 9-го мая", — пояснили в поселковом совете.

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