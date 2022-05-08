Окупанти готуються до нових атак на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків.

Окупанти здійснювали артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи з інженерного обладнання позицій.

На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Щоб посилити угруповання з території російської федерації передислокували дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Також окупанти здійснювали артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

Для уточнення положення військ ЗСУ противник продовжував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Ізюм та Кам’янка.

Нагадаємо, під Харковом окупанти розстріляли мирних громадян, які намагалися евакуюватися

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