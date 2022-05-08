Оккупанты готовятся к новым атакам на направлениях Изюм-Барвенково и Изюм – Славянск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харьков.

Оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Чтобы усилить группировку с территории Российской Федерации передислоцировали две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Также оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.

Для уточнения положения войск ВСУ противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов изюм и Каменка.

Напомним, под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан, которые пытались эвакуироваться

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