Українські захисники продовжують знищувати противника з його технікою і фіксують це на камеру.

Українські захисники знищили батальйонну тактичну групу російських окупантів на Харківщині. Командний пункт управління противника злетів на повітря. Відео з місця успішної операції опублікували журналісти проекту "Схеми".

Загарбники засіли серед дерев і думали, що до них не зможуть дістатися. Але бійці ЗСУ і не таких знаходили.

Дякуючи влучним ударам українських артилеристів була знищена жива сила противника. Сама броньована техніка окупаційних військ перетворилася на металобрухт: вона вибухнула феєрверком та повалив густий дим.

І ще одне відео знищення батальйонно-тактичної групи російських військ Збройними силами України на Харківщині було знято з іншого ракурсу. На ньому можна побачити запуск артилеристських снарядів по позиціях окупантів і залишки ворожої техніки.



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