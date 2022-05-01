Сили оборони Харкова привезли гуманітарну допомогу жителям Кутузівки, які зустрічали визволителів зі сльозами на очах.
Люди пробули в окупації понад 2 місяці, але витримали. Вони діляться тим, як жили і що терпіли в окупації. Більшість з них літні люди, але є і діти.
"Газу немає, світла немає, води немає, продуктів не було, виживали як могли. Все розбито", - каже Надія.
"Ми жили з вірою, що наші хлопці скоро прийдуть", - з тремтінням у голосі розповідає Алла, мешканка Кутузівки.
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До війни в селі жило майже 1200 осіб, тепер у 10 разів менше.
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