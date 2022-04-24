Окупанти розпочали мобілізацію молоді на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Стало відомо, що окупанти почали примусову мобілізацію, в тому числі медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про це на сторінці у Фейсбук.

Вони проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, у місті Вовчанськ (Харківська область) у первинній медико-санітарній допомозі молодший медичний персонал примусово відправляється на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. У разі відмови медикам погрожують розстрілом.

Відомо, окупанти почали мобілізацію молоді на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Заради цього практично повністю перекрита можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території.

У Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку.

Планова евакуація з Маріуполя була зірвана окупантами, вони поспішили звинуватити в цьому українську сторону. Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко .

На евакуацію зібралися близько 200 маріупольців, до яких згодом під'їхали російські військові і наказали розходитися, тому що "зараз буде обстріл".

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