Стало відомо, що окупанти почали примусову мобілізацію, в тому числі медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про це на сторінці у Фейсбук.
Вони проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, у місті Вовчанськ (Харківська область) у первинній медико-санітарній допомозі молодший медичний персонал примусово відправляється на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. У разі відмови медикам погрожують розстрілом.
Відомо, окупанти почали мобілізацію молоді на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Заради цього практично повністю перекрита можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території.
У Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку.
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Планова евакуація з Маріуполя була зірвана окупантами, вони поспішили звинуватити в цьому українську сторону. Про це поінформував радник міського голови Маріуполя
На евакуацію зібралися близько 200 маріупольців, до яких згодом під'їхали російські військові і наказали розходитися, тому що "зараз буде обстріл".
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