Стало известно, что оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Главное управление разведки Министерства обороны сообщает об этом на странице в Фейсбук.

Они проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.

Известно, оккупанты начали мобилизацию молодежи на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Ради этого практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории.

В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста.

Плановая эвакуация из Мариуполя была сорвана оккупантами, они поспешили обвинить в этом украинскую сторону. Об этом проинформировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

На эвакуацию собрались около 200 мариупольцев, к которым впоследствии подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".

Напомним, жесткое наказание ждет дрифтеров в Днепре, Лысенко предупредил

А еще Politeka сообщала, что комендантский час вернули в Пасхальную ночь на Днепропетровщине

Также Politeka писала, что продавал бронежилеты: мошенник из Днепропетровщины нажился на десятках людей