Стало известно, что оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Главное управление разведки Министерства обороны сообщает об этом на странице в Фейсбук.
Они проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.
Известно, оккупанты начали мобилизацию молодежи на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Ради этого практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории.
В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста.
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Плановая эвакуация из Мариуполя была сорвана оккупантами, они поспешили обвинить в этом украинскую сторону. Об этом проинформировал советник городского головы Мариуполя
На эвакуацию собрались около 200 мариупольцев, к которым впоследствии подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".
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