Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що в області силами ЗСУ була знищена колона ворожої техніки, що рухалася в бік Ізюма. Також він повідомила, що за добу було 34 обстріли Харкова. Постраждали Салтівка, Північна Салтівка, район ХТЗ.

Неспокійно в Золочівському напрямку. Обстріляні сам Золочів і найближчі села. Найгарячіша точка – Ізюмський напрямок. Українські військові стримують противника, не дозволяючи йому переправляти техніку в Донецьку і Луганську область. З Лозової виїхало 30 тисяч осіб, з Барвінкового – 4 тисячі осіб. Борова частково перебуває під окупацією. Борівська громада - в повному оточенні.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині окупанти обстріляли українських прикордонників. Стрілянина була з гранатометів і стрілецької зброї, що відкривали вороги з боку свого пункту пропуску "Погар".

"Як завжди, орки, як навала сарани. Інфраструктуру знищували, там, де спали, там і... під час заходів залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому діємо дуже обережно. Зокрема, вчора в Чернігівській області фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, які відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску "Погар". Робота триває...", - інформують у мережі.

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