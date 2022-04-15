Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в области силами ВСУ была уничтожена колонна вражеской техники, двигавшаяся в сторону Изюма. Также он сообщила, что за сутки было 34 обстрела Харькова. Пострадали Салтовка, Северная Салтовка, район ХТЗ.

Неспокойно в Золоческом направлении. Обстреляны сам Золочев и ближайшие села. Самая горячая точка – Изюмское направление. Украинские военные сдерживают противника, не позволяя ему переправлять технику в Донецкую и Луганскую область. Из Лозовой выехало 30 тысяч человек, из Барвенково – 4 тысячи человек. Боровая частично находится под оккупацией. Боровская громада – в полном окружении.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине оккупанты обстреляли украинских пограничников. Стрельба была из гранатометов и стрелкового оружия, открывавших враги со стороны своего пункта пропуска "Погар".

"Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и… Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем очень осторожно. В частности, вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска "Погар". Работа продолжается…", - информируют в сети.

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