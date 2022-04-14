У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетний до коригування ворожих обстрілів.

Про це повідомили в патрульній поліції.

Чоловіка виявили 13 квітня в одному з недобудов міста. Він стояв на даху і робив знімки на мобільний телефон відразу після того, як окупанти знову обстріляли кілька об'єктів міської інфраструктури.

Під час перевірки в телефоні чоловіка виявили фото, які він відправляв на мобільні телефони з Росії

Патрульні передали затриманого представникам відповідних служб.

Ми писали, міст у Харківській області злетів у повітря разом з ворожою технікою.

Також повідомлялося, що в українській розвідці розкрили цинічний план окупантів, які стягнули в Україну мобільні крематорії.

Крім того повідомлялося, що у Чорному морі палає Російський крейсер.