У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетний до коригування ворожих обстрілів.

Про це повідомили в патрульній поліції.

Чоловіка виявили 13 квітня в одному з недобудов міста. Він стояв на даху і робив знімки на мобільний телефон відразу після того, як окупанти знову обстріляли кілька об'єктів міської інфраструктури.

Під час перевірки в телефоні чоловіка виявили фото, які він відправляв на мобільні телефони з Росії

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Патрульні передали затриманого представникам відповідних служб.

поліція, копи, патрульні

Ми писали, міст у Харківській області злетів у повітря разом з ворожою технікою.

Також повідомлялося, що в українській розвідці розкрили цинічний план окупантів, які стягнули в Україну мобільні крематорії.

Крім того повідомлялося, що у Чорному морі палає Російський крейсер.