В Харькове правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к корректировке вражеских обстрелов.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Мужчину выявили 13 апреля в одном из недостроев города. Он стоял на крыше и делал снимки на мобильный телефон сразу после того, как оккупанты снова обстреляли несколько объектов городской инфраструктуры.
Во время проверки в телефоне мужчины обнаружили фото, которые он отправлял на мобильные телефоны из России
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Патрульные передали задержанного представителям соответствующих служб.
Напомним, мост в Харьковской области взлетел на воздух вместе с вражеской техникой.
Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный план оккупантов, которые стянули в Украину мобильные крематории.
Кроме того сообщалось, что в Черном море пылает российский крейсер.