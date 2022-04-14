В Харькове правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к корректировке вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Мужчину выявили 13 апреля в одном из недостроев города. Он стоял на крыше и делал снимки на мобильный телефон сразу после того, как оккупанты снова обстреляли несколько объектов городской инфраструктуры.

Во время проверки в телефоне мужчины обнаружили фото, которые он отправлял на мобильные телефоны из России

Патрульные передали задержанного представителям соответствующих служб.

Напомним, мост в Харьковской области взлетел на воздух вместе с вражеской техникой.

Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный план оккупантов, которые стянули в Украину мобильные крематории.

Кроме того сообщалось, что в Черном море пылает российский крейсер.