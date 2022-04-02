Губернатор Харківської області Олег Синєгубов прогнозує бойові дії на підступах до півночі Донецької області – в місті Барвінкове на південний захід від Ізюма. За його словами, з міста вчора були евакуйовані ще 1,5 тисячі осіб.

"Навколо Ізюму зараз ведуться активно бойові дії, оскільки ворог зрозумів, що битву за Харків він програв, він не хоче тут втрачати більше солдатів і техніки, йде через Ізюм, через Ізюм йому також пройти не вдається, йде в обхід Ізюму, щоб далі переправитися в Луганську і Донецьку області.

І зараз там ведуться дійсно активні бойові дії. В Ізюмському районі ми евакуювали ще 1,5 тисячі осіб — це населений пункт Барвінкове для того, щоб запобігти можливим бойовим діям, бо там вони, можливо, будуть. Наші Збройні сили стоять там на своїх позиціях", – заявив губернатор в ефірі телемарафону.

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