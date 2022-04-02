Губернатор Харьковской области Олег Синегубов прогнозирует боевые действия на подступах к северу Донецкой области – в городе Барвенково юго-западнее Изюма. По его словам, из города вчера были эвакуированы еще 1,5 тысячи человек.

"Вокруг Изюма сейчас ведутся активно боевые действия, поскольку враг понял, что битву за Харьков он проиграл, он не хочет здесь терять больше солдат и техники, идет через Изюм, через Изюм ему также пройти не удается, идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться в Луганскую и Донецкую области.

И сейчас там ведутся действительно активные боевые действия. В Изюмском районе мы эвакуировали еще 1,5 тысячи человек — это населенный пункт Барвенково для того, чтобы предотвратить возможные боевые действия, потому что там они, возможно, будут. Наши вооруженные силы стоят там на своих позициях", – заявил губернатор в эфире телемарафона.

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