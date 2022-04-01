Через місцевих зрадників і великої кількості ворогів окупанти взяли в повну блокаду місто Ізюм Харківської області.
Про це повідомив начальник відділу міськради Ізюма Максим Стрельник.
"Кількісна перевага російських окупантів та віроломство місцевих зрадників призвели до встановлення 1 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над ізюмом. Однак битва за Ізюм не закінчилася, і наша армія незабаром звільнить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників і агресії ворогів", — написав Стрельник.
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