Битва за місто ще триватиме, незважаючи на контроль території російськими військами

Через місцевих зрадників і великої кількості ворогів окупанти взяли в повну блокаду місто Ізюм Харківської області.

Про це повідомив начальник відділу міськради Ізюма Максим Стрельник.

"Кількісна перевага російських окупантів та віроломство місцевих зрадників призвели до встановлення 1 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над ізюмом. Однак битва за Ізюм не закінчилася, і наша армія незабаром звільнить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників і агресії ворогів", — написав Стрельник.

Politeka писала, що 20 днів без їжі, води та зв'язку: що зараз відбувається в окупованому Ізюмі.

Крім того Politeka писала, що мобілізовані з ОРДЛО поскаржилися на свавілля.

Також Politeka повідомляла, що буде з Кримом, Донбасом і який "дипломатичний" варіант закінчення війни.