Під Харковом російські окупанти розстрілювали машини з мирними жителями.

Про нові військові злочини росіян розповіла у своєму Фейсбук уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Як стало відомо, російські військові влаштували терор мирним українцям на трасі біля села Мала Рогань в Харківській області. Вона опинилася під контролем окупантів ще 27 лютого. З тих пір проїзд по ній перетворився на справжнє пекло для водіїв.

Як розповіла Денисова, росіяни масово розстрілювали всі автомобілі, які рухалися по трасі.

"Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом не вдалося врятуватися", - повідомила омбудсмен.

За даними української сторони, під кулі окупантів потрапили понад 20 машин цивільних. В результаті обстрілів є жертви, проте їх точне число не називається: тіла деяких убитих вдалося забрати тільки зараз, після звільнення села від загарбників.

Денісова підкреслила, що такі дії окупантів є військовим злочином. Омбудсмен звернулася до Комісії ООН із закликом розслідувати порушення прав людини в ході російського вторгнення в Україну. Також вона закликала експертну місію ОБСЄ врахувати ці факти військових злочинів Росії.

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