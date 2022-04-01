О новых военных преступлениях россиян рассказала в своем Фейсбук уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Как стало известно, российские военные устроили террор мирным украинцам на трассе возле села Малая Рогань в Харьковской области. Она оказалась под контролем оккупантов еще 27 февраля. С тех пор проезд по ней превратился в настоящий ад для водителей.
Как рассказала Денисова, россияне массово расстреливали все автомобили, которые двигались по трассе.
«Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим не удалось спастись», - сообщила омбудсмен.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В ближайшие дни: в разведке Британии предупредили, к чему готовится враг под Киевом
Авто почернели от огня: появились подробности и кадры с места расстрела волонтеров
У россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
По данным украинской стороны, под пули оккупантов попали более 20 машин гражданских. В результате обстрелов есть жертвы, однако их точное число не называется: тела некоторых убитых удалось забрать только сейчас, после освобождения села от захватчиков.
Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов являются военным преступлением. Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН с призывом расследовать нарушения прав человека в ходе российского вторжения в Украину. Также она призвала экспертную миссию ОБСЕ учесть эти факты военных преступлений России.
Напомним, банда устроила террор на Днепропетровщине: под прицелом мирные жители и бойцы теробороны.
Как сообщала Politeka, в Донецкой области войска рф обстреляли мирных жителей запрещенными снарядами.
Также Politeka писала, что российские оккупанты понесли большие потери на восточном направлении.