О новых военных преступлениях россиян рассказала в своем Фейсбук уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как стало известно, российские военные устроили террор мирным украинцам на трассе возле села Малая Рогань в Харьковской области. Она оказалась под контролем оккупантов еще 27 февраля. С тех пор проезд по ней превратился в настоящий ад для водителей.

Как рассказала Денисова, россияне массово расстреливали все автомобили, которые двигались по трассе.

«Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим не удалось спастись», - сообщила омбудсмен.

По данным украинской стороны, под пули оккупантов попали более 20 машин гражданских. В результате обстрелов есть жертвы, однако их точное число не называется: тела некоторых убитых удалось забрать только сейчас, после освобождения села от захватчиков.

Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов являются военным преступлением. Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН с призывом расследовать нарушения прав человека в ходе российского вторжения в Украину. Также она призвала экспертную миссию ОБСЕ учесть эти факты военных преступлений России.

Напомним, банда устроила террор на Днепропетровщине: под прицелом мирные жители и бойцы теробороны.

Как сообщала Politeka, в Донецкой области войска рф обстреляли мирных жителей запрещенными снарядами.

Также Politeka писала, что российские оккупанты понесли большие потери на восточном направлении.