Мати і дитина загинули після авіаудару в Ізюмському районі, їх будинок був зруйнований. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, окупанти завдали авіаудару по С. Слобожанське Ізюмського району Харківської області. В результаті був пошкоджений житловий будинок. В результаті вибухових травм загинув 11-річний хлопчик і його мати. Окупанти авіаударом повністю зруйнували будинок.
«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України)» - сказано в повідомленні.
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