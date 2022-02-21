Обманювали на величезні суми, внаслідок чого сядуть на 8 років.

Два харків'янина обманювали довірливих пенсіонерів, використовуючи вже класичну шахрайську схему

Про те, що змогли повністю розкрити схему аферистів, в якій брали участь два раніше судимих жителів Харкова, інформує Харківська обласна прокуратура .

Як стало відомо в ході досудового розслідування, особи, діяли за попередньою змовою, починаючи з минулого листопада. Зокрема, шахраї робили численні дзвінки різним літнім громадянам і, в процесі представлялися їх родичами. В ході спілкування, аферисти повідомляли постраждалим, що потрапили в медустанову, і з цієї причини їм терміново необхідні гроші на операцію, які слід віддати незабаром приїхав "лікаря".

У ролі фальшивого лікаря виступав 37-річний чоловік, який і збирав кошти, а його 40-річний подільник, в тому самий момент, знаходився неподалік, щоб проконтролювати зовнішні обстави.

Втім, вже 19-го лютого поточного року, при отриманні грошей від чергової жертви, ці аферисти були затримані, а попалися вони на 6-му подібному злочині: повна сума збитку, який понесли потерпілі, становить майже 700 000 гривень. Після завершення розслідування, зловмисники можуть відправитися "за ґрати", на термін від 3-х до 8-ми років.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Житомирській області, співробітник поліції збив трьох дівчаток прямо на трасі.

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