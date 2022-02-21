Обманывали на огромные суммы, вследствие чего сядут на 8 лет.

Два харьковчанина обманывали доверчивых пенсионеров, используя уже классическую мошенническую схему

О том, что смогли полностью раскрыть схему аферистов, в которой участвовали два ранее судимых жителя Харькова, информирует Харьковская областная прокуратура .

Как стало известно в ходе досудебного расследования, лица, действовали по предварительному сговору, начиная с прошлого ноября. В частности, мошенники делали многочисленные звонки разным пожилым гражданам и, в процессе представлялись их родственниками. В ходе общения, аферисты сообщали пострадавшим, что попали в медучреждение, и по этой причине им срочно необходимы деньги на операцию, которые следует отдать вскоре приехавшему "врачу".

В роли фальшивого врача выступал 37-летний мужчина, который и собирал средства, а его 40-летний подельник, в том самый момент, находился неподалеку, чтобы проконтролировать внешнюю обстановку.

Впрочем, уже 19-го февраля текущего года, при получении денег от очередной жертвы, эти аферисты были задержаны, а попались они на 6-м подобном преступлении: полная сумма ущерба, который понесли потерпевшие, составляет почти 700 000 гривен. После завершения расследования, злоумышленники могут отправиться "за решетку", на срок от 3-х до 8-ми лет.

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