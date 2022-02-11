У ДТП в якій підозрюється участь кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського загинула людина - в поліції розповіли подробиці.

Поліція встановила особу загиблого і відкрила ще одне кримінальне провадження за приховування злочину щодо чоловіка, який заявив про свою причетність до ДТП, повідомляє прес-служба ГУНП Харківської області.

За даними правоохоронців, жертвою наїзду виявився житель Чугуївського району. Йому було 36 років.

Зазначимо, 9 лютого на трасі в Харківській області було знайдено тіло чоловіка без ознак життя. За фактом було розпочато розслідування.

Наступного дня до правоохоронців звернувся 50-річний водій бізнесмена, пише Укрінформ. За його словами, спочатку він думав, що збив тварину.

В рамках розслідування поліцейські провели обшуки в готелі, де зараз живе Ярославський, а також за місцем проживання його водія. Метою було витягти записи з камер відеоспостереження, які могли б підтвердити використання підозрюваним автомобіля "Мерседес", а також вказати на можливу причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування триває.

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