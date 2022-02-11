Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.
По данным правоохранителей, жертвой наезда оказался житель Чугуевского района. Ему было 36 лет.
Отметим, 9 февраля на трассе в Харьковской области было найдено тело мужчины без признаков жизни. По факту было начато расследование.
На следующий день к правоохранителям обратился 50-летний водитель бизнесмена, пишет Укринформ. По его словам, изначально он думал, что сбил животное.
Галкин засветил, как выросли их с Пугачевой дети: "Лиза хороша, но Гарик..."
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности
Украинец прыгнул в пруд ради эффектных кадров и не выжил: в сети появилось видео
"Попросил снять видео": жизнь молодого украинца оборвалась на глазах у друга, детали трагедии
В рамках расследования полицейские провели обыски в гостинице, где сейчас живет Ярославский, а также по месту проживания его водителя. Целью было извлечь записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы подтвердить использование подозреваемым автомобиля "Мерседес", а также указать на возможную причастность к преступлению других лиц.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее Politeka.net писала о том, что женщина на внедорожнике влетела в кофейню, кадры: есть пострадавшие
Также ранее Politeka.net информировала о масштабном ДТП с автобусом в Днепре, кадры: задеты 4 авто
Кроме того мы писали, что автомобили загорелись в центре Киева: кадры с места ЧП