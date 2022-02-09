За шпигунство на користь Російської Федерації, жителя Харкова можуть посадити на досить тривалий термін.

Українця, який виїхав на "заробітки" в сусідню країну, успішно завербували спецслужби

Про те, що житель міста Харкова, вважав за краще змиритися з обставинами, і передавав в Російську Федерацію інформацію, що стосується оборонної спроможності України, інформує Служба безпеки України .

Як стало відомо, шпигунством на користь Росії харків'янин вирішив зайнятися не на добровільній основі - на українця чинили психологічний тиск, включаючи прямі загрози, таким чином примусивши до збору і передачі "російським кураторам" всього обсягу даних з актуальною оборонною інформацією: про розташування об'єктів в Харківській області, дислокації й чисельності військ, включаючи імена і звання особового складу. Не оминув шпигун своєю увагою і наявне озброєння, не виключаючи наявні системи охорони/оборони.

Окремо варто підкреслити, що навіть після того, як чоловік повернувся в Україну, російські спецслужби продовжували погрожувати репресіями його родичам, які чомусь, так і залишилися в Російській Федерації.

Проте в СБУ відзвітували про запобігання подальшій передачі відомостей, які явно могли нашкодити держбезпеці України, а жителю Харкова вже повідомили про підозру в державній зраді у форматі шпигунства.

Після завершення слідства, "харківському шпигунові", відповідно до частини 2 статті 111 "КК України", може загрожувати до 15 років позбавлення волі, оскільки він так добровільно і не повідомив правоохоронцям про свій зв'язок зі спецслужбами країни-агресора, і промовчав про поставлені перед ним завдання.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що співробітники СБУ ліквідували 2 "ботоферми" у Львівській області.

Також раніше ми інформували про те, що Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі, раптово вирішив відмовитися від своїх свідчень.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в СБУ визначилися з особистістю "військкома", який примусово вербував українців на строкову службу в ЛНР.