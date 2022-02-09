За шпионаж в пользу Российской Федерации, жителя Харькова могут посадить на весьма продолжительный срок.

Украинца, выехавшего на "заработки" в соседнюю страну, успешно завербовали спецслужбы

О том, что житель города Харькова, предпочел смириться с обстоятельствами, и передавал в Российскую Федерацию информацию, касающуюся оборонной способности Украины, информирует Служба безопасности Украины .

Как стало известно, шпионажем в пользу России харьковчанин решил заняться не на добровольной основе - на украинца оказывали психологическое давление, включая прямые угрозы, таким образом принудив к сбору и передаче "российским кураторам" всего объема данных с актуальной оборонной информацией: о расположении объектов в Харьковской области, дислокации и численности войск, включая имена и звания личного состава. Не обошел шпион своим вниманием и имеющееся вооружение, не исключая действующие системы охраны/обороны.

Отдельно стоит подчеркнуть, что даже после того, как мужчина вернулся в Украину, российские спецслужбы продолжали угрожать репрессиями его родственникам, которые почему-то, так и остались в Российской Федерации.

Тем не менее в СБУ отчитались о предотвращении дальнейшей передачи сведений, которые явно могли навредить госбезопасности Украины, а жителю Харькова уже сообщили о подозрении в государственной измене в формате шпионажа.

После завершения следствия, "харьковскому шпиону", в соответствии с частью 2 статьи 111 "УК Украины", может грозить до 15 лет лишения свободы, поскольку он так добровольно и не сообщил правоохранителям о своей связи со спецслужбами страны-агрессора, и умолчал о поставленных перед ним задачах.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что сотрудники СБУ ликвидировали 2 "ботофермы" во Львовской области.

Также ранее мы информировали о том, что Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев, внезапно решил отказаться от своих показаний.

А до этого наш портал сообщали о том, что в СБУ определились с личностью "военкома", который принудительно вербовал украинцев на срочную службу в ЛНР.