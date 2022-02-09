Харківський суд виніс занадто м'який вирок водійці, яка збила кількох жінок прямо на пішохідному переході

Про те, що в Червонозаводському районному суді міста Харкова, після розгляду всіх матеріалів справи, що стосуються звинувачення місцевої жительки в дорожньо-транспортній пригоді з двома постраждалими, за фактом відпустили винуватицю прямо із засідання, пише видання " Depo.Харків ".

Нагадаємо, що ДТП сталося ще 11-го вересня 2020-го року: обвинувачена керувала технічно справним автотранспортним засобом "Daewoo Lanos", і переміщалася по проспекту Гагаріна, в'їхавши на дорогу з боку вулиці Руставелі у напрямку до вулиці Плеханівської, на невеликій швидкості - близько 40 кілометрів на годину.

Проте при наближенні до пішохідного переходу, який ніяк не регулювався, водійка воліла не зменшувати швидкості руху, внаслідок чого і скоїла наїзд на двох пішоходів, що перетинають проїжджу частину: в однієї жінки-пішохода - тяжкі тілесні ушкодження, а у другої - травми середньої тяжкості.

Втім, як вже можна зрозуміти, судове рішення було занадто гуманним: "автоледі" визнали винною у вчиненні правопорушення за частиною 2 статті 286 "КК України", і призначили невелике покарання в 4 роки позбавлення волі, виключивши позбавлення права на керування автотранспортним засобом, без відбування реального терміну, і з випробувальним періодом у 2 роки.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у столиці України автомобіль провалився під асфальт прямо посеред дороги.

Також раніше ми інформували про те, що у Волинській області автомобіль вилетів на узбіччя-відбійник пронизав машину наскрізь.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у ДТП під Новою Одесою мало не загинула вся сім'я.