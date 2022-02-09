Харьковский суд вынес слишком мягкий приговор водительнице, которая сбила нескольких женщин прямо на пешеходном переходе

О том, что в Червонозаводском районном суде города Харькова, после рассмотрения всех материалов дела, касающихся обвинения местной жительницы в дорожно-транспортном происшествии с двумя пострадавшими, по факту отпустили виновницу прямо с заседания, пишет издание " Depo.Харьков ".

Напомним, что ДТП произошло еще ​​11-го сентября 2020-го года: обвиняемая управляла технически исправным автотранспортным средством "Daewoo Lanos", и перемещалась по проспекту Гагарина, въехав на дорогу со стороны улицы Руставели по направлению к улице Плехановской, на небольшой скорости - около 40 километров в час.

Тем не менее при приближении к пешеходному переходу, который никак не регулировался, водительница предпочла не сбавлять скорости движения, вследствие чего и совершила наезд на двух пешеходов, пересекающих проезжую часть: у одной женщины-пешехода - тяжкие телесные повреждения, а у второй - травмы средней тяжести.

Впрочем, как уже можно понять, судебное решение было слишком гуманным: "автоледи" признали виновной в совершении правонарушения по части 2 статьи 286 "УК Украины", и назначили небольшое наказание в 4 года лишения свободы, исключив лишения права на управление автотранспортным средством, без отбывания реального срока, и с испытательным периодом в 2 года.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в столице Украины автомобиль провалился под асфальт прямо посреди дороги.

Также ранее мы информировали о том, что в Волынской области автомобиль вылетел на обочину - отбойник пронзил машину насквозь.

А до этого наш портал сообщали о том, что в ДТП под Новой Одессой чуть не погибла вся семья.