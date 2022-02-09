Не тільки нормально не годувала, але і не давала повноцінно відпочити.

Українку можуть позбавити батьківських прав через недостатній догляд за своєю неповнолітньою дитиною

Про те, що у жінки, яка проживає в Новобаварському районі міста Харкова, яка вела вельми маргінальний спосіб життя, правоохоронці забрали 12-річного хлопчика, а також Чому це сталося, пише видання " Status Quo ".

Як стало відомо, причиною того, що поліціянти тимчасово відібрали дитину, послужило те, що протягом декількох днів, мати просто не годувала хлопчика(цей обов'язок взяли на себе небайдужі сусіди), і навіть не забезпечила йому місце для повноцінного сну - хлопчик спав на тонкій ковдрі, постеленій на холодній підлозі. Крім того, весь свій вільний час байдужа жінка присвятила розпиванню спиртних напоїв, тобто воліла алкогольний угар, а не турботу про дитину.

На цей момент хлопчика направили в медичний заклад, в надії трохи поправити його втрачене здоров'я, і, природно, все ж нагодувати.

Тим часом на "турботливу" матір склали 2 адміністративні протоколи:

за статтею 184(про невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей) - можуть винести попередження/виписати штраф;

за статтею 173 пункт 2(за вчинення домашнього насильства) "Кодексу України про адміністративні правопорушення" - виправні роботи/арешт на 7 діб(при повторній фіксації порушення - арешт збільшується до 15 діб).

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що киянин розстріляв робітників, які проводили ремонт у сусідній квартирі.

Також раніше ми інформували про те, що на дитячому майданчику в Києві знайдено бездиханне тіло чоловіка.

А до цього наш портал повідомляли про те, в яких випадках варто "збивати" підвищену температуру у дитини.