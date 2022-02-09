Українку можуть позбавити батьківських прав через недостатній догляд за своєю неповнолітньою дитиною

Про те, що у жінки, яка проживає в Новобаварському районі міста Харкова, яка вела вельми маргінальний спосіб життя, правоохоронці забрали 12-річного хлопчика, а також Чому це сталося, пише видання "Status Quo".

Як стало відомо, причиною того, що поліціянти тимчасово відібрали дитину, послужило те, що протягом декількох днів, мати просто не годувала хлопчика(цей обов'язок взяли на себе небайдужі сусіди), і навіть не забезпечила йому місце для повноцінного сну - хлопчик спав на тонкій ковдрі, постеленій на холодній підлозі. Крім того, весь свій вільний час байдужа жінка присвятила розпиванню спиртних напоїв, тобто воліла алкогольний угар, а не турботу про дитину.

Недотримання прав дитини. Фото: sq.com.ua

На цей момент хлопчика направили в медичний заклад, в надії трохи поправити його втрачене здоров'я, і, природно, все ж нагодувати.

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Недотримання прав дитини. Фото: sq.com.ua

Тим часом на "турботливу" матір склали 2 адміністративні протоколи:

  • за статтею 184(про невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей) - можуть винести попередження/виписати штраф;
  • за статтею 173 пункт 2(за вчинення домашнього насильства) "Кодексу України про адміністративні правопорушення" - виправні роботи/арешт на 7 діб(при повторній фіксації порушення - арешт збільшується до 15 діб).

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що киянин розстріляв робітників, які проводили ремонт у сусідній квартирі.

Також раніше ми інформували про те, що на дитячому майданчику в Києві знайдено бездиханне тіло чоловіка.

А до цього наш портал повідомляли про те, в яких випадках варто "збивати" підвищену температуру у дитини.