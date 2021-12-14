За словами синоптиків, найхолодніше в Харкові буде перед Новим роком, а саме 22, 23 і 24 грудня. У ці дні очікується справжній холод до -23 градусів вдень, і до 25 градусів морозу вночі, прознозують синоптики на сайті "gismeteo.ua".
Також у ці дні буде невеликий сніг, який подарує жителям Харкова та області справжній святковий настрій.
31 грудня буде похмуро, вдень очікується мороз до -9, в новорічну ніч у Харкові температура опуститься до -13 градусів. Ранок першого дня 2022 року порадує сонячною погодою, лише іноді на небі будуть з'являтися хмари і часом очікується невеликий сніг.
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Синоптики прогнозують, що стабільний мороз і сніжна погода буде протягом усіх свят, включаючи Різдво, 7 січня.
До слова, буквально тиждень тому синоптики повідомляли, що новорічна ніч не порадує харків'ян снігом, який подарує святковий настрій.
Замість цього жителям Харківщини повідомляли про похмуру погоду, і що температура повітря вночі опуститься до -2 градусів.
Нагадаємо, що українців попередили про найпотужніші снігопади, названа дата: "Півметра і навіть більше".
А ще Politeka писала, що в Україну увірвуться дощі, мокрий сніг і морози до -5: де похолодає.
Також Politeka повідомляла, що температура поповзе вниз, а дощі і сніг доб'ють українців: де чекати негоди.