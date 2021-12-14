Якою буде погода в Харкові на Новий рік і чи варто очікувати снігу і морозів - синоптики дали прогноз на свята.

За словами синоптиків, найхолодніше в Харкові буде перед Новим роком, а саме 22, 23 і 24 грудня. У ці дні очікується справжній холод до -23 градусів вдень, і до 25 градусів морозу вночі, прознозують синоптики на сайті "gismeteo.ua".

Також у ці дні буде невеликий сніг, який подарує жителям Харкова та області справжній святковий настрій.

31 грудня буде похмуро, вдень очікується мороз до -9, в новорічну ніч у Харкові температура опуститься до -13 градусів. Ранок першого дня 2022 року порадує сонячною погодою, лише іноді на небі будуть з'являтися хмари і часом очікується невеликий сніг.

Синоптики прогнозують, що стабільний мороз і сніжна погода буде протягом усіх свят, включаючи Різдво, 7 січня.

До слова, буквально тиждень тому синоптики повідомляли, що новорічна ніч не порадує харків'ян снігом, який подарує святковий настрій.

Замість цього жителям Харківщини повідомляли про похмуру погоду, і що температура повітря вночі опуститься до -2 градусів.

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