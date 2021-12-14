Какой будет погода в Харькове на Новый год и стоит ли ожидать снега и морозов - синоптики дали прогноз на праздники.

По словам синоптиков, холоднее всего в Харькове будет перед Новым годом, а именно 22, 23 и 24 декабря. В эти дни ожидается настоящий холод до -23 градусов днем, и до 25 градусов мороза ночью, прознозируют синоптики на сайте "gismeteo.ua".

Также в эти дни будет небольшой снег, который подарит жителям Харькова и области настоящее праздничное настроение.

31 декабря будет пасмурно, днем ожидается мороз до -9 , в новогоднюю ночь в Харькове температура опустится до -13 градусов. Утро первого дня 2022 года порадует солнечной погодой, лишь иногда на небе будут появляться тучи и временами ожидается небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что стабильный мороз и снежная погода будет в течение всех праздников, включая Рождество, 7 января.

К слову, буквально неделю назад синоптики сообщали, что новогодняя ночь не порадует харьковчан снегом, который подарит праздничное настроение.

Вместо этого жителям Харьковщины сообщали о пасмурной погоде, и что температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.

Напомним, что украинцев предупредили о мощнейших снегопадах, названа дата: "Полметра и даже больше".

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