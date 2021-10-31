У неділю, 31 жовтня, в Харкові пройшли вибори міського голови, якого достроково обирали через смерть попереднього мера Геннадія Кернеса.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ВВС, Комітет виборців України озвучив перші дані екзит-полу, який проводився на 70 дільницях. За попередніми даними, на виборах у Харкові з великим відривом переміг Ігор Терехов, який виконував обов'язки міського голови з 17 грудня.

Відзначається, що у Терехова великі шанси перемогти в першому турі, оскільки дані екзит-полу говорять про підтримку в 53,8% голосів. Якщо ж його підтримають менше 50% жителів Харкова, відбудеться другий тур.

На другому місці з 24,5% підтримки опинився екс-депутат і екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін. 6,7% жителів Харкова підтримали кандидата від партії «Європейська Солідарність» Олександра Скорика, а 5,3% віддали свій голос за представника «Національного Корпусу» Костянтина Немічова.

Офіційні результати будуть оголошені після підрахунку голосів.

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