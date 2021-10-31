В воскресенье, 31 октября, в Харькове прошли выборы городского головы, которого досрочно выбирали из-за смерти предыдущего мэра Геннадия Кернеса.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ВВС, Комитет избирателей Украины озвучил первые данные экзит-полла, который проводился на 70 участках. По предварительным данным, на выборах в Харькове с большим отрывом победил Игорь Терехов, который исполнял обязанности городского головы с 17 декабря.

Отмечается, что у Терехова велики шансы победить в первом туре, поскольку данные экзит-полла говорят о поддержке в 53,8% голосов. Если же его поддержат менее 50% проголосовавших жителей Харькова, состоится второй тур.

На втором месте с 24,5% поддержки оказался экс-депутат и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. 6,7% жителей Харькова поддержали кандидата от партии «Европейская солидарность» Александра Скорика, а 5,3% отдали свой голос за представителя «Национального Корпуса» Константина Немичева.

Официальные результаты будут объявлены после подсчета голосов.

Напомним, что тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова.

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