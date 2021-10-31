В воскресенье, 31 октября, в Харькове прошли выборы городского головы, которого досрочно выбирали из-за смерти предыдущего мэра Геннадия Кернеса.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ВВС, Комитет избирателей Украины озвучил первые данные экзит-полла, который проводился на 70 участках. По предварительным данным, на выборах в Харькове с большим отрывом победил Игорь Терехов, который исполнял обязанности городского головы с 17 декабря.
Отмечается, что у Терехова велики шансы победить в первом туре, поскольку данные экзит-полла говорят о поддержке в 53,8% голосов. Если же его поддержат менее 50% проголосовавших жителей Харькова, состоится второй тур.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Олег Винник неожиданно отреагировал на ухаживания участницы шоу "Маска": "Наверно, Таюне"
Беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина выдала подробности семейной драмы: "Поднимали руку"
В МОЗ озвучили прогноз по заболевамостью ковидом: "Наибольший провал у нас..."
Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
На втором месте с 24,5% поддержки оказался экс-депутат и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. 6,7% жителей Харькова поддержали кандидата от партии «Европейская солидарность» Александра Скорика, а 5,3% отдали свой голос за представителя «Национального Корпуса» Константина Немичева.
Официальные результаты будут объявлены после подсчета голосов.
Напомним, что тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова.
Как сообщала Politeka, провал партии Труханова: выборы в Одессе закончились неожиданным результатом.
Также Politeka писала, что банда наделала шуму в Харькове, кадры: "похитили имущество и деньги".