На Харківщині 200-кілограмова тварина впала в колодязь-рятувальники 1,5 години намагалися витягнути її.

Допомоги у рятувальників попросили господарі, пишуть на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Заради порятунку тварини один з рятувальників по висувній драбині заліз у колодязь і закріпив пожежний рукав на теляті.

Це дозволило підняти тварину вагою близько 200 кг на поверхню за допомогою автонавантажувача, яке належить одному з місцевих підприємств.

Витягали тварину приблизно 1,5 години.

У службі заявили, що теля не постраждало.

Раніше повідомлялося, що в Харкові викинули з балкона цуценят.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

У мережі публікують фото з місця нещастя, на якому видно, що загинули щонайменше п'ять цуценят.

Крім того з'явилися кадри, де зафіксовано, що на балконі залишився собака породи Шпіц.

Користувачі Мережі припускають, що це могли бути її цуценята.

Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.

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