На Харьковщине 200-килограммовое животное упало в колодец-спасатели 1,5 часа пытались вытащить его.

Помощи у спасателей попросили хозяева, пишут на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ради спасения животного один из спасателей по выдвижной лестнице залез в колодец и закрепил пожарный рукав на теленке.

Это позволило поднять животное весом около 200 кг на поверхность с помощью автопогрузчика, которое принадлежит одному из местных предприятий.

Вытаскивали животное примерно 1,5 часа.

В службе заявили, что теленок не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове выбросили из балкона щенков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В сети публикуют фото с места несчастья, на котором видно, что погибли по меньшей мере пять щенков.

Кроме того появились кадры, где зафиксировано, что на балконе осталась собака породы шпиц.

Пользователи сети предполагают, что это могли быть ее щенки.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.