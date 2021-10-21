Співробітники "Укрзалізниці" не пустили до Харкова 15 пасажирів - названа причина.
Про це сьогодні повідомили в прес-службі підприємства.
Причиною відмови стала відсутність у пасажирів негативного тесту на коронавірус, сертифіката про вакцинацію.
На потяг " Ужгород-Харків" не пустили 6 пасажирів, "Миколаїв-Харків" — 3,"Київ-Харків" — 6 осіб. Через скандали на пероні співробітникам залізниці доводилося двічі викликати поліцію.
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До слова, з21 жовтня в Україні посилюються карантинні правила, нововведення стосуються проїзду в громадському транспорті - щоб потрапити, наприклад, в поїзд тепер недостатньо одного квитка.
Так, з сьогоднішнього дня, перед посадкою в поїзд пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.
Дітям і неповнолітнім достатньо мати квиток і посвідчення особи.
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