Сотрудники “Укрзалізниці” не пустили в Харьков 15 пассажиров - названа причина.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.
Причиной отказа стало отсутствие у пассажиров отрицательного теста на коронавирус, сертификата о вакцинации.
На поезд “Ужгород-Харьков” не пустили 6 пассажиров, “Николаев-Харьков” — 3, “Киев-Харьков” — 6 человек. Из-за скандалов на перроне сотрудникам железной дороги приходилось дважды вызывать полицию.
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К слову, с21 октября в Украине ужесточаются карантинные правила, новшества касаются проезда в общественном транспорте - чтобы попасть, к примеру, в поезд теперь недостаточно одного билета.
Так, с сегодняшнего дня, перед посадкой в поезд пассажиры должны показывать сертификат о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.
Детям и несовершеннолетним достаточно иметь билет и удостоверение личности.
Напомним, лечение ковида стоит баснословных денег в Харькове, больницы забиты: до 400 тысяч.
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