Стало відомо, що в Балаклії Харківської області спалахнула масштабна пожежа.

До місця події були направлені 3 відділення Служби порятунку на автоцистернах, відділення Балаклійського лісгоспу та відділення військової частини.

У ГУ ДСНС у регіоні повідомили, що їм надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території на вулиці Центральній.

ДСНС області інформує, що на момент прибуття підрозділів ДСНС горів очерет на площі 4,5 га. існувала загроза поширення полум'я на житловий сектор та інші об'єкти.

Очевидці повідомили, що вогонь підібрався близько до будинків, поплавилося кілька балконів, спостерігається сильне задимлення в місті.

На момент прибуття рятувальників вже горів очерет на площі 4,5 гектара. Станом на 14: 30 їм вдалося локалізувати вогонь, але боротьба з вогнем триває. У ДСНС запевнили, що загрози поширення полум'я немає.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.