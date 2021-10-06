Стало известно, что в Балаклее Харьковской области вспыхнул масштабный пожар.
К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделения военной части.
В ГУ ГСЧС в регионе сообщили, что им поступило сообщение о пожаре на открытой территории на улице Центральной.
ГСЧС области информирует, что на момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 га. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты.
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Очевидцы сообщили, что огонь подобрался близко к домам, поплавилось несколько балконов, наблюдается сильное задымление в городе.
На момент прибытия спасателей уже горел камыш на площади 4,5 гектара. По состоянию на 14:30 им удалось локализовать огонь, но борьба с огнем продолжается. В ГСЧС заверили, что угрозы распространения пламени нет.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.