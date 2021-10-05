У Харкові неадекват пошкодив авто швидкої допомоги.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
Хуліган бив ногами машину, коли лікарі разом з водієм піднялися на шостий поверх будинку для транспортування хворого.
Співробітники поліції знайшли 26-річного зловмисника, який був п'яний.
Причину свого вчинку він пояснити не зміг.
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Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що в Харкові дитина отруїлася газом.
Про це йдеться в постанові Московського районного суду.
Харків'янин залишив малолітнього сина без нагляду - в результаті дитина надихалася побутовим газом.
Дитину госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню №1.
На суді чоловік вину визнав. Суд притягнув його до адміністративної відповідальності у вигляді попередження, також чоловік повинен заплатити 454 грн судового збору.
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