У Харкові неадекват пошкодив авто швидкої допомоги.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

Хуліган бив ногами машину, коли лікарі разом з водієм піднялися на шостий поверх будинку для транспортування хворого.

Співробітники поліції знайшли 26-річного зловмисника, який був п'яний.

Причину свого вчинку він пояснити не зміг.

Популярні новини зараз

Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"

Екс-учасниця "Голосу країни" Міла Нітіч повідомила про вибухи в центрі Києва: "На салют це точно не схоже"

"Холостяк" Михайло Заливако поїхав з київського бару з травмою голови: "Будьте обережні"

Переможцю "Голосу країни" Сасанчину різко стало погано, приїхала швидка: вагітна наречена повідомила подробиці

Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
Показати ще

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Харкові дитина отруїлася газом.

Про це йдеться в постанові Московського районного суду.

Харків'янин залишив малолітнього сина без нагляду - в результаті дитина надихалася побутовим газом.

Дитину госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню №1.

На суді чоловік вину визнав. Суд притягнув його до адміністративної відповідальності у вигляді попередження, також чоловік повинен заплатити 454 грн судового збору.

швидка допомога