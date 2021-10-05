В Харькове неадекват повредил авто скорой помощи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Хулиган бил ногами машину, когда врачи вместе с водителем поднялись на шестой этаж дома для транспортировки больного.

Сотрудники полиции нашли 26-летнего злоумышленника, который был пьян.

Причину своего поступка он объяснить не смог.

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Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок отравился газом.

Об этом говорится в постановлении Московского районного суда.

Харьковчанин оставил малолетнего сына без присмотра - в результате ребенок надышался бытовым газом.

Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1.

На суде мужчина вину признал. Суд привлек его к административной ответственности в виде предупреждения, также мужчина должен заплатить 454 грн судебного сбора.

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