В Харькове неадекват повредил авто скорой помощи.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Хулиган бил ногами машину, когда врачи вместе с водителем поднялись на шестой этаж дома для транспортировки больного.
Сотрудники полиции нашли 26-летнего злоумышленника, который был пьян.
Причину своего поступка он объяснить не смог.
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Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок отравился газом.
Об этом говорится в постановлении Московского районного суда.
Харьковчанин оставил малолетнего сына без присмотра - в результате ребенок надышался бытовым газом.
Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1.
На суде мужчина вину признал. Суд привлек его к административной ответственности в виде предупреждения, также мужчина должен заплатить 454 грн судебного сбора.
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