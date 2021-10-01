У Харківській області дівчина впала в 12-метровий колодязь

Вранці в селищі Бірки 21-річна жінка впала в 12-метровий колодязь. Знадобилася допомога швидкої і рятувальників, щоб дістати дівчину з колодязя.

Рятувальники спустилися на дно колодязя і за допомогою спеціальної мотузки витягли жінку на поверхню.

Постраждала отримала перелом ноги та переохолодження.

Медики госпіталізували її в лікарню.

До слова, на Харківщині в лісі загубився 44-річний житель міста Барвінкове.

Чоловік разом з дружиною і товаришем поїхали за грибами. Всі з лісу вийшли, крім Сергія.

Незважаючи на те, що на пошуки заблукалого кинулися родичі і волонтери, з лісу він вийшов сам на наступний ранок після пропажі.

«Доводилося вздовж річки поповзом через зарості і повалені дерева пробиратися. Думав, що йду правильно, але, коли пройшов 1-2 години, а картинка попереду не змінювалася, зрозумів, що збився зі шляху», — каже Сергій.

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