У Харківській області дівчина впала в 12-метровий колодязь
Вранці в селищі Бірки 21-річна жінка впала в 12-метровий колодязь. Знадобилася допомога швидкої і рятувальників, щоб дістати дівчину з колодязя.
Рятувальники спустилися на дно колодязя і за допомогою спеціальної мотузки витягли жінку на поверхню.
Постраждала отримала перелом ноги та переохолодження.
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Медики госпіталізували її в лікарню.
До слова, на Харківщині в лісі загубився 44-річний житель міста Барвінкове.
Чоловік разом з дружиною і товаришем поїхали за грибами. Всі з лісу вийшли, крім Сергія.
Незважаючи на те, що на пошуки заблукалого кинулися родичі і волонтери, з лісу він вийшов сам на наступний ранок після пропажі.
«Доводилося вздовж річки поповзом через зарості і повалені дерева пробиратися. Думав, що йду правильно, але, коли пройшов 1-2 години, а картинка попереду не змінювалася, зрозумів, що збився зі шляху», — каже Сергій.
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