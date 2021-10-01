В Харьковской области девушка упала в 12-метровый колодец

Утром в поселке Борки 21-девушка женщина упала в 12-метровый колодец. Понадобилась помощь скорой и спасателей, чтобы достать девушку из колодца.

Спасатели спустились на дно колодца и с помощью специальной веревки вытащили женщину на поверхность.

Пострадавшая получила перелом ноги и переохлаждение.

Медики госпитализировали ее в больницу.

К слову, на Харьковщине в лесу потерялся 44-летний житель города Барвенково.

Мужчина вместе с супругой и товарищем поехали за грибами. Все из леса вышли, кроме Сергея.

Несмотря на то, что на поиски заблудшего бросились родственники и волонтеры, из леса он вышел сам на следующее утро после пропажи.

«Приходилось вдоль речки ползком через заросли и поваленные деревья пробираться. Думал, что иду правильно, но, когда прошел 1-2 часа, а картинка впереди не менялась, понял, что сбился с пути», — говорит Сергей.

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