У районі ХТЗ декомунізували будинок

Про це повідомила громадська організація "Світанок".

Так, на ХТЗ з будівлі зняли серп і молот.

"У Харкові ще один об'єкт комуністичної пропаганди прибраний з публічного простору. На цей раз серп і молот в районі ХТЗ", - йдеться в повідомленні.

До слова, в Харківські громадські діячі хочуть прибрати всю радянську символіку.

За словами громадських діячів, "адміністрація Індустріального району обіцяла провести демонтаж серпів і молотів на розі пр.Московського та вул. Шаблєва ще в травні".

Тепер активісти вирішили повторно звернутися до міської влади з проханням демонтувати радянську символіку на пр.Московському.

"Однак свіжі фото говорять про те, що цього досі не зроблено", – кажуть у громадській організації "Декомунізація. Україна".

Крім того, Харківський вокзал також хочуть остаточно очистити від радянської символіки.

Так, активісти вимагають прибрати з фасаду харківського вокзалу "серпи і молоти" і меморіальні дошки.