У районі ХТЗ декомунізували будинок
Про це повідомила громадська організація "Світанок".
Так, на ХТЗ з будівлі зняли серп і молот.
"У Харкові ще один об'єкт комуністичної пропаганди прибраний з публічного простору. На цей раз серп і молот в районі ХТЗ", - йдеться в повідомленні.
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До слова, в Харківські громадські діячі хочуть прибрати всю радянську символіку.
За словами громадських діячів, "адміністрація Індустріального району обіцяла провести демонтаж серпів і молотів на розі пр.Московського та вул. Шаблєва ще в травні".
Тепер активісти вирішили повторно звернутися до міської влади з проханням демонтувати радянську символіку на пр.Московському.
"Однак свіжі фото говорять про те, що цього досі не зроблено", – кажуть у громадській організації "Декомунізація. Україна".
Крім того, Харківський вокзал також хочуть остаточно очистити від радянської символіки.
Так, активісти вимагають прибрати з фасаду харківського вокзалу "серпи і молоти" і меморіальні дошки.
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