В районе ХТЗ декоммунизировали дом

Об этом сообщила общественная организация "Свитанок".

Так, на ХТЗ со здания сняли серп и молот.

"В Харькове еще один объект коммунистической пропаганды убран с публичного пространства. На этот раз серп и молот в районе ХТЗ", - говорится в сообщении.

К слову, в Харьковские общественники хотят убрать всю советскую символику.

По словам общественников, “администрация Индустриального района обещала провести демонтаж серпов и молотов на углу пр. Московского и ул. Шаблева еще в мае”.

Теперь активисты решили повторно обратиться к городским властям с просьбой демонтировать советскую символику на пр. Московском.

“Однако свежие фото говорят о том, что этого до сих пор не сделано”, – говорят в общественной организации “Декомунізація. Україна”.

Кроме того, харьковский вокзал также хотят окончательно очистить от советской символики.

Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.