В районе ХТЗ декоммунизировали дом
Об этом сообщила общественная организация "Свитанок".
Так, на ХТЗ со здания сняли серп и молот.
"В Харькове еще один объект коммунистической пропаганды убран с публичного пространства. На этот раз серп и молот в районе ХТЗ", - говорится в сообщении.
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К слову, в Харьковские общественники хотят убрать всю советскую символику.
По словам общественников, “администрация Индустриального района обещала провести демонтаж серпов и молотов на углу пр. Московского и ул. Шаблева еще в мае”.
Теперь активисты решили повторно обратиться к городским властям с просьбой демонтировать советскую символику на пр. Московском.
“Однако свежие фото говорят о том, что этого до сих пор не сделано”, – говорят в общественной организации “Декомунізація. Україна”.
Кроме того, харьковский вокзал также хотят окончательно очистить от советской символики.
Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.
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