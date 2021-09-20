У Харкові часто бачать маленьких хижаків
Так, лисицю бачили недалеко від станції метро "Турбоатом" в Харкові, ще одного помітили вже в іншому районі.
Хвостатих харків'яни бачили на дорогах, дитячих майданчиках і навіть у підземці.
Фахівці кажуть, що через землеробство і обробки полів від гризунів лисицям все важче зловити здобич.
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Тому вони і люблять яри, чагарники, водойми і багатоповерхівки зі звалищами, де завжди є чим поживитися.
"Ми бачимо підлітків, які досліджують територію і розселяються. Ще 5-10 років тому у людей було менше смартфонів, які могли знімати фото, відео. А насправді фахівці завжди спостерігали лисиць", - сказав вчений.
Раніше ми повідомляли, що понад 600 тисяч доз вакцин проти сказу будуть скинуті з літаків на території Одеської області: зокрема, на півдні регіону.
Імунізація диких тварин відбуватиметься шляхом розкидання корму з вакциною над лісами, полями та мисливськими угіддями.
Нагадаємо, що небезпечні тварини стали нападати на жителів: "виявлено вірус"
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