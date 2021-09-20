В Харькове часто видят маленьких хищников

Так, лису видели недалеко от станции метро "Турбоатом" в Харькове, еще одного заметили уже в другом районе.

Хвостатых харьковчане видели на дорогах, детских площадках и даже в подземке.

Специалисты говорят, что из-за земледелия и обработки полей от грызунов лисицам все труднее поймать добычу.

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Поэтому они и любят овраги, кустарники, водоемы и многоэтажки со свалками, где всегда есть чем поживиться.

"Мы видим подростков, которые исследуют территорию и расселяются. Еще 5-10 лет назад у людей было меньше смартфонов, которые могли снимать фото, видео. А на самом деле специалисты всегда наблюдали лис", – сказал ученый.

Ранее мы сообщали, что более 600 тысяч доз вакцин против бешенства будут сброшены с самолетов на территории Одесской области: в частности, на юге региона.

Иммунизация диких животных будет происходить путем разбрасывания корма с вакциной над лесами, полями и охотничьими угодьями.

Напомним, что опасные животные стали нападать на жителей: "выявлен вирус"

Кроме того, в Харькове заметили "хищника", кадры: "Не прочь провести фотосессию "

Также Politeka писала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности