Під Харковом спалахнула масштабна пожежа

Так, 19 вересня о 19:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу школі № 2 м. Чугуїв

О 22: 02 пожежу вдалося локалізувати, триває подальша ліквідація наслідків.

На місці працювало 12 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

Пожежа охопила близько 500 кв. м приміщення, школа фактично зруйнована.

З'ясувалося, що епіцентром пожежі був спортзал.

Попередня причина загоряння-коротке замикання. Діти навчатимуться Дистанційно.

До слова, під час грози в Харкові блискавка вдарила в тролейбус, і він миттю загорівся.

До пожежників щодо інциденту звернулися очевидці. Однак полум'я одразу почали гасити вогнегасником, який був у кабіні водія. Рятувальники прибули менш ніж за 10 хвилин, але пожежі вже не було.

На кадрах видно, як чоловік швидко піднявся на дах транспортного засобу і загасив пожежу. На щастя, у водія тролейбуса під рукою виявився вогнегасник.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.