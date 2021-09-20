Під Харковом спалахнула масштабна пожежа
Так, 19 вересня о 19:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу школі № 2 м. Чугуїв
О 22: 02 пожежу вдалося локалізувати, триває подальша ліквідація наслідків.
На місці працювало 12 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.
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Пожежа охопила близько 500 кв. м приміщення, школа фактично зруйнована.
З'ясувалося, що епіцентром пожежі був спортзал.
Попередня причина загоряння-коротке замикання. Діти навчатимуться Дистанційно.
До слова, під час грози в Харкові блискавка вдарила в тролейбус, і він миттю загорівся.
До пожежників щодо інциденту звернулися очевидці. Однак полум'я одразу почали гасити вогнегасником, який був у кабіні водія. Рятувальники прибули менш ніж за 10 хвилин, але пожежі вже не було.
На кадрах видно, як чоловік швидко піднявся на дах транспортного засобу і загасив пожежу. На щастя, у водія тролейбуса під рукою виявився вогнегасник.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.