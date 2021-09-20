Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар
Так, 19 сентября в 19:30 на линию 101 поступило сообщение о пожаре школе № 2 г. Чугуев
В 22:02 пожар удалось локализировать, продолжается дальнейшая ликвидация последствий.
На месте работало 12 единиц техники и 50 человек личного состава.
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Пожар охватил около 500 кв. м помещения, школа фактически разрушена.
Выяснилось, что эпицентром пожара был спортзал.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Дети будут учиться дистанционно.
К слову, во время грозы в Харькове молния ударила в троллейбус, и он мигом загорелся.
К пожарным относительно инцидента обратились очевидцы. Однако пламя сразу начали тушить огнетушителем, который был в кабине водителя. Спасатели прибыли менее чем за 10 минут, но пожара уже не было.
На кадрах видно, как мужчина быстро поднялся на крышу транспортного средства и затушил пожар. К счастью, у водителя троллейбуса под рукой оказался огнетушитель.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.