Под Харьковом вспыхнул масштабный пожар

Так, 19 сентября в 19:30 на линию 101 поступило сообщение о пожаре школе № 2 г. Чугуев

В 22:02 пожар удалось локализировать, продолжается дальнейшая ликвидация последствий.

На месте работало 12 единиц техники и 50 человек личного состава.

Пожар охватил около 500 кв. м помещения, школа фактически разрушена.

Выяснилось, что эпицентром пожара был спортзал.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Дети будут учиться дистанционно.

К слову, во время грозы в Харькове молния ударила в троллейбус, и он мигом загорелся.

К пожарным относительно инцидента обратились очевидцы. Однако пламя сразу начали тушить огнетушителем, который был в кабине водителя. Спасатели прибыли менее чем за 10 минут, но пожара уже не было.

На кадрах видно, как мужчина быстро поднялся на крышу транспортного средства и затушил пожар. К счастью, у водителя троллейбуса под рукой оказался огнетушитель.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.